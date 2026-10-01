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Erzurum’un macera turizmini dijitalleştirecek projenin sözleşmesi imzalandı

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Erzurum’un macera turizmini dijitalleştirecek projenin sözleşmesi imzalandı
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KUDAKA desteğiyle Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen “Erzurum 4x4: Zirveye Dijital Yolculuk” projesinin sözleşmesi imzalandı. Projeyle Erzurum’un macera ve doğa sporları potansiyeli dijitalleştirilerek tanıtılacak, turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) teknik destek programı kapsamında, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erzurum 4x4: Zirveye Dijital Yolculuk" projesinin sözleşmesi imzalandı. Proje ile Erzurum'un kış turizmi dışındaki macera ve doğa sporları potansiyeli dijital dünyaya aktarılarak ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılacak.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda; KUDAKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında onaylanan ve Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin resmi sözleşmesi taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe girdi. Erzurum'un güçlü offroad ve macera turizmi altyapısını küresel ölçekte görünür kılmayı hedefleyen proje kapsamında kapsamlı bir dijitalleşme ve tanıtım atağı başlatılacak.

Profesyonel Prodüksiyon ve İnfografik Tasarımlar Yapılacak

Projenin uygulama sürecinde Erzurum'un doğa ve macera rotaları havadan ve karadan gerçekleştirilecek profesyonel prodüksiyon çekimleriyle kayıt altına alınacak. Rotaların daha efektif kullanılabilmesi amacıyla parkur ve araç donanımlarına yönelik modern infografik tasarımları hazırlanacak. Ayrıca, bölgenin sürdürülebilir tanıtımı için kurumsal sosyal medya stratejisi çalışmaları yürütülecek, uzman analizleri eşliğinde geniş bir dijital görsel arşiv oluşturulacak. Çalışmaların sonunda kentin gelecek vizyonunu belirleyecek bir "Destinasyon Pazarlama Yol Haritası" hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Alternatif Turizm ile Bölge Ekonomisine Katma Değer

Proje ile Erzurum'un sadece kış turizmiyle değil, doğa sporları ve macera turizmi potansiyeliyle de ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Alternatif turizm çeşitliliğinin geliştirilmesi sayesinde turizmin 12 aya yayılması ve bu yolla bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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