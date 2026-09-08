Erzurum müzelerinde eser sayısı 19 bin 649’a yükseldi

Erzurum'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde bulunan eser sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 19 bin 649'a yükseldi. Bir önceki yıl 19 bin 481 olan toplam eser sayısı, bir yılda 168 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre; Erzurum'daki Bakanlığa bağlı müzelerde 2025 yılı sonu itibarıyla 7 bin 377 arkeolojik materyal, 3 bin 547 etnografik materyal, 8 bin 323 sikke, 163 tablet, 2 mühür ve mühür baskısı, 108 el yazması ve 129 diğer eser bulunuyor.

2024 yılı sonunda ise kentteki Bakanlığa bağlı müzelerde 7 bin 303 arkeolojik materyal, 3 bin 539 etnografik materyal, 8 bin 237 sikke, 163 mühür ve mühür baskısı, 2 arşiv dokümanı ve 237 diğer eser olmak üzere toplam 19 bin 481 eser bulunuyordu.

Bir yılda arkeolojik materyal sayısı 74, etnografik materyal sayısı 8, sikke sayısı ise 86 arttı. 2025 yılında müze envanterine ayrıca 163 tablet ve 108 el yazması kaydedildi.

2024 yılında 163 olan mühür ve mühür baskısı sayısı 2025 yılında 2'ye gerilerken, 2 olan arşiv dokümanı sayısı 2025 yılında bulunmadı. "Diğer" kategorisindeki eser sayısı da 237'den 129'a düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı