Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlığın Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Merve Özbey, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranıyla buluştu.

Memleketinde konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özbey, "Yıllardır sahnedeyim ve çok nadir heyecanlandığım yerlerden biri Erzurum. Bütün akrabalarım ve sevdiklerim burada. İyi ki Erzurumluyum. Gurur duyuyorum. Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz." diye konuştu.

Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde Mahmut Kıvanç ve Ümit Turan sahne alırken, Murat Doğru "Bir Nefes Bir Ses" konseriyle Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde konser verdi.

"Nihani, Mevlüt İhsani Programı" kapsamında, aşıklar Nuri Çırağı, Erol Ergani, İhsan Yavuzer, Ozan Reyhani ve Beyzade Aslan müzikseverlerle buluştu.

Elif Kayacan ve Şakir Bozan, "Erzurum Şiirleri ve Türküleri" etkinliği kapsamında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Işıl Açıkkar ile aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, aile hayatında sağlıklı iletişim gibi önemli konuları içeren "Aile Nedir?" söyleşisi gerçekleştirdi.

Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nde gerçekleştirilen "Anam Başka Bağlar, Bacım Bir Başka" başlıklı etkinlikte araştırmacı-yazar Zekiye Çomaklı, halk kültürünün zenginliğini katılımcılara aktardı.

Olimpiyat Parkı'na kurulan "Çocuk Köyü" festivalin üçüncü gününde, "Bil Bakalım Bilgi Yarışması" ve "Burak Sezen ile Çocuk Şarkıları" etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 24 Ağustos'a kadar sürecek.