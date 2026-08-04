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Mescit Dağı: Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

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Erzurum'un Tortum ilçesindeki Mescit Dağı, 3 bin metreyi aşan rakımı, gölleri, zengin bitki örtüsü ve kamp imkanıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yazın bile kar bulunan dağda ziyaretçiler hem serinliyor hem de eşsiz manzaraların tadını çıkarıyor.

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Mescit Dağı, doğası, zengin bitki örtüsü ve kamp imkanıyla doğaseverlerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

3 bin metrenin üzerindeki rakıma sahip Mescit Dağı, irili ufaklı çok sayıda gölü ve doğal manzaralarıyla dikkati çekiyor.

Ağustos ayında dahi bazı noktalarında karın görülebildiği dağda ziyaretçiler kamp yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde bazı ziyaretçiler göllere girerek serinlerken zengin florası ve endemik bitki türleriyle öne çıkan dağ doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yeşil meralarında hayvanların otladığı Mescit Dağı ve çevresindeki göller dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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