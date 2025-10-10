Erzurum'da Öğrencilere Kültür Koruyuculuğu Eğitimi Veriliyor

ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi'ndeki höyükte arkeolojik kazıları yürüten Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, bir yandan toprak altındaki tarihi gün yüzüne çıkarırken, bir yandan da bölgedeki öğrencilere eğitimler vererek geleceğin 'kültür koruyucu'larını yetiştiriyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve desteğiyle Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi'ndeki höyükte kazı çalışmaları başlatıldı. Erzurum Müze Müdürlüğü başkanlığında devam eden kazı projesinin yürütücülüğünü Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak yapıyor. Geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarını sürdüren Altunkaynak, bir yandan da 'kültür koruyucu'su çocuklar yetiştirmek için eğitimler gerçekleştiriyor. Değirmenler Mahallesi ile çevresindeki kırsal mahallelerdeki okullara giden Altunkaynak, öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim kapsamında dersler veriyor.

ÖĞRENCİLERE ROZET

Karaz kültürünün yaşandığı Erzurum Ovası'ndaki çocukları bilgilendiren Altunkaynak, son olarak Güzelova Mahallesi Ortaokulu'ndaki öğrenciler ile buluştu. Altunkaynak, öğrencilere, arkeoloji, höyük, kazı, kaçak kazı ve kültür koruyuculuğu konularında bilgiler verdi. Öğrencilerle 'kültür koruyuculuğu' için anlaşan Altunkaynak, ayrıca çocuklara rozet taktı.

KAZILAR İLE PARALEL EĞİTİM

Gülşah Altunkaynak, "Şehrimizin kadim kültürü, Karaz kültürü için en önemli yerleşim yerlerinden biri de Güzelova. Bu kültürün yaşandığı mahallelerdeki çocukların üzerinde bulundukları toprakların değerini anlaması, kültür varlıklarını koruma bilincine erişebilmesi için kazı çalışmalarıyla paralel olarak bu eğitimleri yürütüyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir' diyerek çocukları bilgilendiriyoruz. Bu konuda yaşanan olumsuzlukları hepimiz biliyoruz. Bunların önüne geçmek için müzeler ve arkeologlar olarak çalışma yapıyoruz. Bunun yanında çocuklarımızı temelden bilinçli bir şekilde, kültür varlıklarını koruma bilinciyle yetişirirsek yaşanan olumsuzlukları önlemeye büyük bir katkı sağlayacağız. Daha sürdürülebilir bir koruma yöntemi olacak bizim için" dedi.

'BÜYÜK BİR SORUMLULUK'

Güzelova Ortaokulu'ndaki öğrencilerle kültür koruyucusu olmaları konusunda anlaştıklarını kaydeden Altunkaynak, "Kültür koruyucusu olmak büyük bir sorumluluk. Çocuklarla anlaştıktan sonra görevlerini takdim ettik. Görevlerini büyük bir heyecanla kabul ettiler. Eğitimle ilgili etkinlikleri yaptıktan sonra kendilerine bu toprakları emanet ettik" diye konuştu.

Güzelova Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu ise "Bu tür eğitimlerin çocuklarımızı bilinçlendirmesi anlamında çok etkili ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Umut ediyorum ki çocuklarımız bu saatten sonra rozetleriyle beraber kültür varlıklarını korumada bölgemizde öncü öğrenciler olacaklar" dedi.