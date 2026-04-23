"Son Nefes: 57. Alay" beğeni aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde koruma altındaki çocukların sahneye koyduğu 'Son Nefes: 57. Alay' adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Vali Aydın Baruş, tüm çocuklara barış dolu bir gelecek dileğinde bulundu ve Erzurumspor FK'nın formasını hediye etti.

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, koruma altındaki çocuklar tarafından sahnelenen "Son Nefes: 57. Alay" adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 24 kız çocuk rol aldı. Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlıkları ve fedakarlıkları konu alan oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Vali Aydın Baruş, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, dünyada çocukların barış ve huzur içinde yaşayabildiği bir gelecek temennisinde bulundu. Savaş ve zulümlerin son bulması gerektiğine dikkat çeken Vali Baruş, Çanakkale ruhunun milletimizin bağımsızlık aşkını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Program sonunda Vali Baruş, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin formasını çocuklarımıza hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
