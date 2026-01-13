Erzurum'da kar ve buzda atlı safari keyfi

Kış aylarında sert iklimiyle bilinen Erzurum'da, farklı meslek gruplarından biniciler, kar ve buzla kaplı arazide atlı safari yaparak hem stres atıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Kış sporlarıyla öne çıkan kentte at biniciliğini hobi edinenler, Aziziye ilçesi kırsalındaki çiftliklere emanet bıraktıkları atlarla bembeyaz arazide safariye çıkıyor.

Aralarında hakim, polis, akademisyen, gazeteci ve esnafın da bulunduğu grup, boş zamanlarını karla kaplı ovalarda ve buz tutmuş dere yataklarında atlı safari yaparak değerlendiriyor.

Zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen biniciler, doğanın sunduğu sessizlik ve manzaranın tadını çıkarıyor.

"Mental olarak güçlenme ve odaklanmamıza katkıda bulunuyor"

Kentte görevli hakim Rıdvan Ülkümen, AA muhabirine, Erzurum'un doğasının her daim at binmeye uygun olduğunu söyledi.

Erzurum'un atçılık ve binicilik kültüründe derin bir tarihinin olduğunu belirten Ülkümen, "Fiziksel ve iklimsel şartların zorluğu bu coğrafyada binicilik sporunu yapmak için güçlü psikolojik ve fiziksel bir dayanıklılık gerektiriyor. İşimizin yoğun olması vicdani anlamda yüksek sorumluluk gerektirmesi bakımından bu sporu yapıyor olmak, mesleki anlamda da dinlenme, mental olarak güçlenme ve odaklanmamıza katkıda bulunuyor." dedi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Mete de atlarla zaman geçirmenin eğlenceli olduğundan bahsetti.

Mete, "Kar sporları denince aklıma ilk karda atlı binicilik geliyor. Karda at sürmenin keyfi başka, karda tehlikeli olduğu düşünülüyor. İlk kar yağdığında binmiyoruz, ikinci ya da üçüncüsünü bekliyoruz çünkü ilki zemin oluşturuyor sonrakiler koşmak için zemini hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

"Erzurum'un karlarla kaplı doğasında at binmek eşsiz bir deneyim"

Başkomiser İsmail Taşdemir ise boş vakitlerinin çoğunu at üzerinde karla kaplı arazide geçirdiğini anlattı.

Taşdemir, "Erzurum'un karlarla kaplı doğasında at binmek eşsiz bir deneyim. Karın verdiği derin sessizlikte doğayla baş başa kalınıyor. Kendimizle de baş başa kalarak güzel vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Elektrikçi Enes Karakaş da eşi sayesinde biniciliğe başladığını ifade ederek, "Millet dışarıda geziyor, ben burada stres atıyorum. Soğuk bir memleketteyiz ama atın sevgisi bizi ısıttığı için yaz kış demeden sıkı giyinip safariye çıkıyoruz. Kışın at binmek daha iyi, karda at binmek eğlenceli ve daha zevkli." diye konuştu.