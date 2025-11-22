Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş

Erzurum'da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Palandöken Dağı'nda kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Palandöken Dağı'nda "Şiddete Karşı Tek Yürek Yürüyüşü" programı düzenlendi.

Etkinliğe, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Hüseyin Koçan, kentteki kamu kurumu personelleri, Kızılay, Yeşilay, AFAD, sivil toplum kuruluşları, öğrenci ve vatandaşlar, spor kulüpleri ve gönüllüler katıldı.

Jandarma ve emniyet araçlarının kadın personel tarafından kullanıldığı etkinlikte, Nene Hatun'u temsil eden bazı kadınlar da ehram giydi.

Katılımcılar ellerindeki "Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim", "Şiddete Karşı Ses Ol", "Kadına El Kal-Ka-Maz" gibi afiş ve posterlerle dağda yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Program, 13 metrelik Türk bayrağının açılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"Bu yürüyüş, devletimizin şiddete karşı kararlı duruşunun somut göstergesidir"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, Erzurum Valiliği himayesinde düzenledikleri programa, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü ve gönüllülerden yaklaşık 400 kişinin katıldığını söyledi.

Erzurum'da güçlü bir koordinasyonla şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması için 7 gün 24 saat esasına dayalı çalıştıklarını ifade eden Aykut, "Bu yürüyüş, devletimizin şiddete karşı kararlı duruşunun ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede omuz omuza olduğunun somut göstergesidir. Kadınlarımızın güçlü, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz da kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir acı değil, toplumsal bir yara olduğuna dikkati çekerek, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca kurumların değil, toplumun da sorumluluğu olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şiddetin her türüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddetin normalleştirilmesine izin vermiyoruz. Şiddete maruz kalan ya da kalma riski taşıyan kadınlar yalnız değildir, gizlilik esaslı, ücretsiz ve erişilebilir hizmetlerle her zaman kadınlarımızın yanınızdayız. Bugün Palandöken'den yükselen bu ortak ses, şiddetin hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğini bir kez daha göstermiştir."