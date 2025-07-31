Erzurum'da 'Hekatcılık' Geleneği 'Kerem ile Aslı' ile Yeniden Canlanıyor

Erzurum'da 'Hekatcılık' Geleneği 'Kerem ile Aslı' ile Yeniden Canlanıyor
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TÜRKİYE Dil ve Edebiyat Derneği, Erzurum'da unutulan 'hekatcılık' geleneğini 'Kerem ile Aslı' hikayesi ile canlandırıyor. Edebiyat öğretmeni Selim Adım, hikayeyi anlatırken sanatçı Metin Kara da türküleri seslendiriyor. Etkinlik, Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi ile birlikte yeni nesillere tanıtılacak.

TÜRKİYE Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Şubesi, Erzurum'da unutulan 'hekatcılık' geleneğini 'Kerem ile Aslı' hikayesi ile yeniden canlandırdı. Meddah ve tiyatro eğitimi alan edebiyat öğretmeni Selim Adım, Kerem ile Aslı hikayesini düzenlenen etkinliklerde anlatıyor. Hikayede geçen türküleri de sanatçı Metin Kara seslendiriyor. TDED Şube Başkanı Murat Ertaş, " Erzurum'un tarihinde, kültüründe hekatcılık (hikaye anlatıcılığı) önemli yer tutar. Hikaye, şiir formu karışık olarak anlatılar. Bu sanat unutulmuştu" dedi.

Ekonomik İşbirliği Topluluğu (EIT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi nedeniyle TDED Şubesi, 'hekatcılık' geleneğini 'Kerem ile Aslı' hikayesi ile yeniden canlandırdı. İsfahan Beyi'nin oğlu Kerem ile hazinedarı Ermeni keşişin kızı Aslı'nın aşkını anlatan hikayenin Erzurum'da geçen bölümü meddah ve tiyatro eğitimi alan edebiyat öğretmeni Selim Adım tarafından anlatılıyor. İsfahan'dan Tebriz, Gence, Şuşa, Tiflis'e, Ahıska, Van, Erzurum, Ankara, Konya'dan sonra Halep'te biten yolculuğun Erzurum'da geçen günlerini içeren bölümünü Selim Adım anlatırken, türkülerini ses sanatçısı Fatih Kara seslendiriyor.

'YENİ NESİLLERE TANITACAĞIZ'

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen projeye ilişkin TDED Şube Başkanı Murat Ertaş, " Erzurum'un tarihinde, kültüründe hekatcılık (hikaye anlatıcılığı) önemli yer tutar. Hikaye, şiir formu karışık olarak anlatılar. Bu sanat unutulmuştu. En son Behçet amca dediğimiz hekatcı Behçet Mahir, yaklaşık 50 yıl önce hikaye anlatırdı. O rahmetli olduktan sonra Erzurum'da temsilcisi kalmamıştı. Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesinden sonra biz bunu yeniden başlattık. Edebiyat öğretmeni Selim Adım, meddah ve tiyatro eğitimi de aldı. 3 haftada 1 Erzurum Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi ve Gelenek Evi'nde hikaye anlatıcılığını yaşatıyor. Selim Adım, Kerem ile Aslı'yı anlatırken hikayede geçen şiirleri de sanatçı Metin Kara seslendiriyor. Hikaye anlatıcılığı, halk ve turistlerden çok büyük ilgi gördü. Bu etkinliğimiz yıl boyunca devam edecek. 2025 yılı sonuna kadar Aslı ile Kerem hikayesi ve hikayede geçen türküleri seslendirmeye devam edeceğiz. Böylelikle unutulan meddahlık, hikaye anlatıcılığı geleneğini de yeni nesillere tanıtmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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