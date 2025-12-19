Erzurum'un 500 yıllık geleneği '1001 Hatim' başladı

Erzurum'da, şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması amacıyla yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim" geleneği kapsamında düzenlenen programla hatimler okunmaya başlandı.

Kentte, İslam alimi Pir Ali Baba'nın yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kur'an-ı Kerim okuma geleneği her yıl devam ettiriliyor.

Şehrin ve ülkenin afet ile belalardan korunması amacıyla sürdürülen gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim okumayı bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.

Sabah namazından itibaren camilerde bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim okunacak.

Vali Mustafa Çiftçi, "1001 Hatim" geleneğinin tanıtımı için düzenlenen programda, Erzurum'un köklü İslami gelenekleri olduğunu belirterek, "Bu kutlu gelenek sayesinde yılın son iki haftasını hatimlerle ihya edeceğiz, 2026'nın ilk 16 gününü de hatimlerle karşılayacağız." dedi.

Programın 19 Aralık-16 Ocak tarihleri arasında süreceğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"İnancımızda ve kültürümüzde Ramazan Kur'an-ı Kerim ayı olarak bilinir. Ramazan'da Kur'an-ı Kerim ile irtibat daha fazladır, mukabeleler okunur. İslam dünyasında özellikle Erzurum ve Saraybosna'da ikinci bir Kur'an-ı Kerim ayı vardır, o da bugün başlayan 1001 hatim aylarıdır. Daha önce görev yaptığım yerlerde böyle güzel bir geleneğe rastlamadım. İnşallah bu yıl 80 bin hatim okunacağını ümit ediyoruz. Bu hatimler hürmetine ilimizin manevi bir zırha bürüneceğine inanıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de gelenek sayesinde kentin dualarla muhafaza altına alındığına inandıklarını belirtti.

Sekmen, "Erzurum yalnızca kalelerle, surlarla ve tabyalarla korunmuş ve ayakta kalmış bir şehir değildir. Bu şehir Kur'an-ı Kerim ile korunmuş, dua ile tahkim edilmiş ve secdeyle sağlamlaştırılmış bir şehirdir." diye konuştu.

Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Daha sonra Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız, at üstünde Kur'an-ı Kerim okuyarak türbenin bulunduğu tepeden indi.

Katılımcılar ve protokol üyeleri, Pir Ali Baba'nın türbesini ziyaret ederek dua etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı.