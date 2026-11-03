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Erzurum'da 1823 yılında yaptırılan Rauf Paşa Namazgahı, kabir sanılsa da korunuyor

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Erzurum'da 1823 yılında yaptırılan Rauf Paşa Namazgahı, kabir sanılsa da korunuyor Haber Videosunu İzle
Erzurum'da 1823 yılında yaptırılan Rauf Paşa Namazgahı, kabir sanılsa da korunuyor
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde 1823 yılında yaptırılan Rauf Paşa Namazgahı, Köşk Parkı içinde çevresi koruma altına alınarak kubbeyle örtülü şekilde muhafaza ediliyor. Birçok vatandaşın kabir sandığı tarihi yapının mihrap taşındaki kitabe ve motifler geçmişine ışık tutuyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan ve 1823 yılında yaptırılan Rauf Paşa Namazgahı, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi miraslar arasında yer alıyor. Birçok vatandaşın kabir zannettiği namazgah, Köşk Parkı içerisinde korunarak varlığını sürdürüyor.

Yukarı Köşk Mahallesi'nde, Köşk Parkı'nın güneyinde bulunan Rauf Paşa Namazgahı, dönemin Erzurum Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından 1823 yılında yaptırıldı. Osmanlı döneminde cami veya mescidin bulunmadığı alanlarda insanların ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla yapılan namazgahlar, özellikle mesire alanları ve yol güzergahlarında kullanılıyordu.

200 yıllık tarihi yapı korunuyor

Rauf Paşa Namazgahı'nın mihrap taşı üzerinde yer alan kitabe, yapının geçmişine ışık tutuyor. Mihrap taşının üzerindeki bitki motifleri, orta bölümdeki yazı ve alt kısmındaki kandil motifi dikkat çekiyor. Mihrap taşının güney yüzünde geçmişte bir çeşmenin de bulunduğu, ancak çeşmenin günümüze ulaşmadığı belirtiliyor. Tarihi namazgah, zarar görmemesi amacıyla çevresi koruma altına alınarak üzeri kubbeyle örtülü şekilde muhafaza ediliyor.

Araştırmacı yazar Taner Özdemir, Rauf Paşa Namazgahı'nın geçmişine ilişkin, "Namazgah eskiden camilerin, mescitlerin olmadığı yerlerde insanların ibadetlerini yerine getirdikleri yerler olarak biliniyor. Erzurum'da da o dönem burası Yukarı Köşk ve Köşk civarı mesire alanı olduğu için insanlar buraya geldiklerinde namaz kılarken zorluk çekiyorlarmış. Dönemin Erzurum Valisi Mehmet Emin Rauf Bey tarafından 1823 yılında bu namazgah yapılmış" dedi.

Mihrap taşındaki motiflere dikkat çekti

Namazgahın mimari özelliklerine de değinen Özdemir, "Önceden mihrabın olduğu yerde çeşme de varmış ama şu anda çeşme aktif olarak sürmüyor. Namazgahın mihrabının üst kısmında bitki motifleri var, orta kısmında tabela, alt kısmında kandil var. Yine Erzurum'un önemli manevi ve turizme kazandırılacak önemli güzergahlarından birisi Rauf Paşa Namazgahı'dır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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