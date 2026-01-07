Erzincan'da kadınlar sınırda görevli Mehmetçiğe bere, eldiven ve çorap örüyor

Erzincan'da sosyal medya üzerinden organize olan kadınlar, sınırda görev yapan Türk askeri için atkı, bere, eldiven ve çorap örüyor.

Kentte sosyal medyadan organize olan 25 gönüllü kadın, soğuk kış şartlarında sınırda görev yapan Mehmetçiğe sıcak bir destek için el birliği yaptı.

Evlerinde atkı, bere, eldiven ve çorap örmeye başlayan kadınlar, hediyeleri Erzincan Gönüllü Gençler Derneği öncülüğünde 3. Ordu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla sınırdaki Mehmetçiğe ulaştıracak.

Projeyi koordine eden Erzincan Gönüllü Gençler Derneği üyelerinden Firdevs Güç Hafo, 25 ev hanımı ile soğuk kış şatlarında sınırda görev yapan Türk askeri için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Oğlunun da asker olduğunu ifade eden Hafo, şöyle konuştu:

"Bizim çocuklarımız Türk Silahlı Kuvvetlerine emanet ve onlara çok iyi baktıklarını biliyoruz. Bu tür hediyelere ihtiyaçları yok ama biz 'anne eli' değmiş diye askerlerimize bir hediye olarak bunları gönderiyoruz. Annelerini yanlarında hissetsinler istedik. Böyle bir proje oluşturduk. Allah tüm askerlerimizi korusun inşallah."

"Dualarla örüldü"

Kadınlardan Nur Cihan Koç ise gönüllü kadınların atkı, bere, eldiven ve çorapları ilmek ilmek ördüğünü anlatarak, "Dualarla örüldü. Annelerimizin el emeği. İnşallah onların da yüreklerinde bir nebze de olsa yer etmiş olacağız. Yaklaşık 100 askerimize ulaştıracağız. Bu projede yer almama yardımcı olan Gönüllü Gençler Derneği'ne teşekkür ederim." dedi.

İlknur Şahin de oğlunun Edirne'de, sınırda asker olduğundan bahsederek, "Arkadaşlar bu projeyi başlatınca ben de yer almak istedim. Bir nebze de olsa askerlerimize yardımcı olalım, onların yüreklerini ısıtalım diye örgülerimizi yaptık. İnşallah yerlerine ulaşacak. Emeği geçen arkadaşlara, derneğimize, hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.