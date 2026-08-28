Haberler

Terzibaba Günü'nde dualarla anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Terzibaba Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sabah namazında Terzibaba Külliyesi'nde buluştu, türbede dualar edildi. Programa katılan protokol üyeleri 'Terzi Sofrası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi.

Kentte çeşitli etkinliklerin düzenlendiği "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar, Terzibaba Külliyesi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Camide namaz kılınıp Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra katılımcılar, Terzibaba Türbesi'nde bir araya gelerek dua etti.

Program kapsamında Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, kamu kurumlarının müdürleri ile STK ve siyasi parti temsilcileri, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kurulan "Terzi Sofrası"nda vatandaşlarla buluştu.

Kaynak: AA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala yola çıktılar
Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor

4 takımla Avrupa'dayız! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Görüntüler kutsal topraklardan! Kaçacak yer aradılar