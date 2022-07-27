Erzincan'da tedavi edilen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı Erzincan'da vatandaşlarca yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salındı. Erzincan'da vatandaşlarca yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salındı. Kemaliye ilçesi kırsalında yaklaşık 2 hafta önce uçamayan baykuşu fark eden vatandaşlar, baykuş yavrusunun kanadından yaralandığını anlayınca durumu Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen doğa koruma görevlileri ve veteriner, yaralı baykuşu korumaya aldı. Görevliler söz konusu tarihten bu yana tedavi altına alınan baykuşu, iyileşince bulunduğu noktada doğaya bıraktı. Kültür Sanat AA / Kemal Özdemir Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Kültür Sanat Haberler

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