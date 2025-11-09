Erzincan'da Tarım Tarihinin İzleri Sergileniyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde sergilenen aletlerle tarımın yaklaşık 100 yıllık hikayesi anlatılıyor.

"Talim Mıntıka Mektebi" adıyla 1927'de kurulan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, geçmişten bugüne kullanılan tarımsal alet ve ekipmanları özel bir bölümde sergiliyor.

Enstitünün kuruluşundan günümüze kadar kullandığı yaklaşık 400 parça tarımsal alet, ofis ekipmanı ve laboratuvar malzemesinin bulunduğu sergide, harman makinesi, kağnı, gem ve dövü, ekim makineleri gibi çeşitli araç gereçler de yer alıyor.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, AA muhabirine, sergi alanının, geçmişin tarımsal uygulamalarını canlı tuttuğunu ve modern tarım eğitimine de tarihsel bir perspektif kazandırdığını söyledi.

Sergilenen parçaların hem öğrenciler hem de ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Kurumumuz, tarımsal AR-GE ve eğitimle alakalı hizmet verdiği için kurumumuzda o tarihten günümüze kadar kullanılan alet ve edevatların sergilendiği bir köşe oluşturulmuş. Burada ofiste, arazide ve laboratuvarda kullanılan yaklaşık 400 eski parça sergileniyor. Bu malzemeler eğitim programlarında eğitim alan öğrencilerimize geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı kurabilme adına sergiliyoruz. Gelen misafirlerimizin de çok ilgisini çekiyor ve odak noktası oluyor."

"Ekim makinelerinin yanı sıra ofislerde kullanılan malzemeler de bulunuyor"

Karataş, sergi alanının hem eğitimde kullanıldığını hem de nostaljik bir değer taşıdığını belirterek, "Burada laboratuvarda kullanılan, tarımsal eğitimde kullanılan ve arazide kullanılan alet ve ekipmanlar var. Örneğin burada bir harman makinası var oldukça eski. Yine kağnı var. Gem ve dövü denilen harman işlerinde kullanılan ekipmanlar var. Enstitümüzde kullanılan ekim makinelerinin yanı sıra ofislerde kullanılan malzemeler de bulunuyor." dedi.

Sadece sergiyi görmek için kuruma ziyaretçilerin geldiğini anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Burada eski ve nostaljiyi seven kişilerin ilgisini çeken parçalar var. Birçoğunun ne işe yaradığını biz biliyoruz ve bunları aktarıyoruz. Bilmediklerimizi yine daha önce görev almış büyüklerimize soruyoruz. Buradaki malzemelerin bir listesi de elimizde var, hangisi ne için kullanılmış bunlar mevcut. Tarımsal eğitim açısından ziyaretçilere ve merak edip gelen vatandaşları burada aydınlatmaya çalışıyoruz."