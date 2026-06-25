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Erzincan'da Sanat Festivali Âşık Daimi eserleriyle başladı

Erzincan'da Sanat Festivali Âşık Daimi eserleriyle başladı
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Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Sanat Festivali, Aşık Daimi eserlerinin seslendirildiği konserle başladı. Açılışa Vali Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri katıldı.

Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Sanat Festivali, Aşık Daimi eserlerinin seslendirildiği konserle başladı.

Festivalin açılış törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu'nun yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.

Programın ilk gününde, Erzincan'ın yetiştirdiği önemli halk ozanlarından Aşık Daimi anıldı. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından seslendirilen eserler, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Açılışta sanatın ve kültürel mirasın önemine vurgu yapılırken, Anadolu ozanlık geleneğinin önemli temsilcilerinden Aşık Daimi'nin eserleriyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıldı.

Festival kapsamında farklı sanat etkinliklerinin de gerçekleştirileceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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