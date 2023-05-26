Erzincan'da Hadis-i Şerif Yarışması düzenlendi

Erzincan İl Müftülüğü Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu ile İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İHYA) tarafından 2. Hadis-i Şerif yarışması düzenlendi. Programa Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman, İl Müftüsü Muharrem Gül ile davetliler katıldı.

Erzincan İl Müftülüğü Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu ile İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İHYA) tarafından 2. Hadis-i Şerif yarışması düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman, İl Müftüsü Muharrem Gül ile davetlilerin katıldığı hadis yarışması yoğun ilgi gördü.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas; "Peygamberimiz Hz. Muhammed efendimizin hadislerini, sözlerini Onun izinden yürüyen genç simalardan dinlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllülüğe ve inanca dayanan bir eğitim sistemi ile Allah ve Resulün izinden yürüyen öğrencilerimiz yetişiyor. Hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini kazanımlarından dolayı öğrencilerimizin aileleri ve eğitimcileri başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi

Erzincan İl Müftülüğü Konferans salonunda, 40 Hadis, 80 Hadis ve 120 Hadis olmak üç kategoride düzenlenen Hadis-i Şerif yarışmasında, öğrenciler Hadis-i Şerifleri önce Arapça ardından Türkçe mealini ezberden okudular. - ERZİNCAN