Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzincan'da Hadis-i Şerif Yarışması düzenlendi

Erzincan'da Hadis-i Şerif Yarışması düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

Erzincan İl Müftülüğü Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu ile İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İHYA) tarafından 2. Hadis-i Şerif yarışması düzenlendi. Programa Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman, İl Müftüsü Muharrem Gül ile davetliler katıldı.

Erzincan İl Müftülüğü Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu ile İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı (İHYA) tarafından 2. Hadis-i Şerif yarışması düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman, İl Müftüsü Muharrem Gül ile davetlilerin katıldığı hadis yarışması yoğun ilgi gördü.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas; "Peygamberimiz Hz. Muhammed efendimizin hadislerini, sözlerini Onun izinden yürüyen genç simalardan dinlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllülüğe ve inanca dayanan bir eğitim sistemi ile Allah ve Resulün izinden yürüyen öğrencilerimiz yetişiyor. Hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini kazanımlarından dolayı öğrencilerimizin aileleri ve eğitimcileri başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi

Erzincan İl Müftülüğü Konferans salonunda, 40 Hadis, 80 Hadis ve 120 Hadis olmak üç kategoride düzenlenen Hadis-i Şerif yarışmasında, öğrenciler Hadis-i Şerifleri önce Arapça ardından Türkçe mealini ezberden okudular. - ERZİNCAN

Erzincan Seçim Sonuçları
Erzincan Yerel Seçim Sonuçları 2019
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Süleyman Karaman Muharrem Gül Milletvekili Erzincan Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title