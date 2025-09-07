Erzincan'da Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi
Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel toplu sünnet şöleninde 81 çocuk sünnet edildi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Belediye Başkanı Bekir Aksun, çocuklara hayırlı ömürler dileyerek, sünnet olma işlemini kutladı.
Erzincan Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleninde 81 çocuk sünnet edildi.
Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, Terzibaba Türbesi'ni ziyaret etti.
Ziyaretin ardından sünnet ettirilen çocuklar, aileleriyle birlikte Esentepe Mesire Alanı'nda düzenlenen şölene katıldı.
Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, toplu sünnet şölenlerini sürdüreceklerini söyledi.
Aksun, "81 evladımızın sünnetini gerçekleştirdik. Sünnet olan çocuklarımıza hayırlı ömürler diliyorum, ailelerine sağlıklı sıhhatli gelecekler diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Şölene, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.