Erzincan'da ÇEDES kapsamında Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Erzincan'da ÇEDES projesi kapsamında öğrenciler tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Kur'an tilaveti, ilahiler ve Hz. Muhammed'in hayatına dair sunumların yer aldığı etkinlikte çevre bilinci ve manevi değerler vurgulandı.

Erzincan'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Müftü Yardımcıları Rahmi Elen ve Semiha Keleş ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Program, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte öğrenciler tarafından naat ve ilahiler seslendirilirken, Hz. Muhammed'in hayatı ve örnek kişiliğine ilişkin sunumlar yapıldı.

ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çevre bilinci, toplumsal sorumluluk ve milli-manevi değerlerin önemine vurgu yapıldı.

Programa Yunus Emre Ortaokulu, Demirkent TOKİ İlkokulu, TOBB Binali Yıldırım Proje İmam Hatip Lisesi, Elaaddin Elmas İmam Hatip Lisesi ile Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katkı sundu.

Program sonunda konuşan katılımcılar, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, koordinatörlere ve öğrencilere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
