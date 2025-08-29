Erzincan'da Büyük Sünnet Şöleni Düzenlendi

Erzincan'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Osmanlı padişahı 2. Bayezid'in 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesi uyarınca düzenlenen şölen, Kızılay Meydanı'nda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Meydanda çocuklar ve aileleri, Hacivat-Karagöz oyunu, Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı ve semazen gösterisi ile eğlenceli vakit geçirdi.

Sünnet şölenine katılan Binali Yıldırım, sabah namazından bu yana memleketinde çeşitli etkinlik ve açılışlara katıldığını söyledi.

Çocukların en güzel şekilde yetişmesi ve yarınlara hazırlanmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu anlatan Yıldırım, "İşte bu sorumluluğun en önemli halkası da artık sünnetle beraber adım adım hayata hazırlamak. Aslında bu sünnet merasimlerini sadece Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Erzincan'a has yapmıyor. Türkiye'nin her tarafında değişik zamanlarda buna benzer etkinlikler icra ediyorlar. O etkinliklerden biri de bugün can Erzincan'da, memleketimizde gerçekleşiyor. Ailelerin, annelerin, babaların da bugün sünnet merasimi gerçekleştirecek yavrularımızın gelecekte mürüvvetlerini de görmelerini Rabbim nasip eylesin. Bahtları açık olsun. Bu duygularla bugün memleketimizde hasret giderdik ve şimdi de bu güzel programda sizlerle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın çocuklara hediye alınan bisiklet ve altın takılarını vermesinin ardından etkinlik, şair, yazar ve televizyon programcısı Serdar Tuncer'in söyleşi ve şiirleriyle son buldu.

Programa, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.