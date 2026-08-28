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Erzincan'da 500 Yıllık Vakıf Geleneği: 25 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

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Erzincan'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2. Bayezid'in vakfiyesiyle 500 yıllık geleneği sürdürerek 25 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Programa katılan Vali ve genel müdür, birlik ve iyiliğin önemini vurguladı; çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Erzincan'da Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde, Osmanlı padişahı 2. Bayezid'in vakfiyesiyle sürdürülen 5 asırlık gelenek kapsamında 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri, Terzibaba Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından çocuklar ve aileleri, kent protokolüyle bir restoranda akşam yemeğinde buluştu.

Vali Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, kentin bir vakıf şehri olduğunu vurguladı.

Makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Geriye sadece kalıcı olan yaptığınız iyilikler ve insanların kalbinde bıraktığınız izlerdir. Bugün aslında 25 çocuğumuz sünnet oluyor ama salonda yaklaşık 300 misafirimiz var. Bizim arkadaşlarımızın seçtiği aileler, çocuklarımız, gençlerimiz, aslında bu sünnet şölenine eşlik ediyorlar. Bir şehirde birlik, beraberlik ve iyi niyet varsa, Cenabıallah da sizin önünüzü açıyor ve işlerinizi bereketlendiriyor. Onun için bu birlik ve beraberliğe katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da son 3 yılda Türkiye'deki bütün şehirlerde 500 yıllık vakıf geleneğini yaşatmak için sünnet programları düzenlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"500 yıl önce Sultan 2. Bayezid, sünnet çağına gelen çocukların tepeden tırnağa giydirilmesini, çocuklarımızın sünnet ettirilmesini, sonrasında çocuklarımıza hediyeler verilmesini, onların eğlendirilmesini vasiyet etmiş ve bizlere miras olarak bırakmış. Biz de vakıf geleneğini bugün temsil eden bir kurum olduğumuz için tüm Türkiye'de bu güzelliği yaşatmaya devam ediyoruz."

Belediye Başkanı Bekir Aksun'un da konuşma yaptığı programda protokol üyeleri, çocuklara bisiklet ve altın hediye etti.

Çeşitli etkinliklerle gün boyu devam eden program, Dörtyol Kızılay Meydanı'nda düzenlenen "Mehter ve Tasavvuf Konseri" ile sona erdi.

Kaynak: AA
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