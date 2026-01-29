Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Değerli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Değerli, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başsavcı Değerli, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafını tercih eden Değerli, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesine oy kullandı.

Değerli, fotoğrafları çeken ve emeği geçen AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Tüm fotoğrafların ayrı ayrı yaşanmışlıklar ve değişik izlenimlerle dolu olduğunu belirten Değerli, "Her bir fotoğrafın eminim ki ayrı bir hikayesi vardır. İçerisinde kendi hayat hikayemizde gördüğümüz izleri olanları tercih ettik. Allah emeklerini zayi etmesin." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.