Erzin'de Yörük ve Avşar Türk Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen Yörük ve Avşar Türk Şenlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte halk oyunları gösterileri ve yöresel ürün sergileri yer aldı. Şenlik, şarkıcı Mehmet Erdem'in konseriyle sona erdi.
Büyükşehir Belediyesi, Erzin Kaymakamlığı, Erzin Belediyesi ve Erzin Yörük Türkmenleri Derneği işbirliğinde organize edilen şenlik, İsalı Mahallesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başladı.
Şenlik alanında çadır ateşinin yakıldığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Yöresel ürünlerin sergilendiği Yörük ve Avşar Türk Şenlikleri'nin kapanışında şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Kültür Sanat