Erkin Koray'ın ölümünün ardından acılı kızından ilk sözler: Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak

Kanada'nın Toronto şehrinde 82 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, duygu dolu bir veda mesajı yayımladı. Damla Koray, "Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan ''canlar'', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun." dedi.

82 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, duygu dolu bir mesaj yayımladı. Damla Koray, "Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun." ifadelerini kullandı.

ACILI KIZINDAN DUYGU DOLU VEDA MESAJI

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto şehrinde 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının ölümü yasa boğarken, acılı kızı Damla Koray Instagram hesabından duygu dolu bir mesaj yayımladı.

"DİLERİM BU DÜNYADA BULAMADIĞIN BARIŞ VE HUZURU BAŞKA DÜNYADA BULURSUN"

Damla Koray, mesajında şu ifadelere yer verdi:'Babam... 'babamız' Canımın taa içi.... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.

"DOĞRUSU HİÇ ŞAŞMAYAN, TANIDIĞIM EN SAĞLAM ADAM"

Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak. Hakkını helal et. Seni çok ama çookk seven kızın, Damla."