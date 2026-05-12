Erken teşhisle kanseri yenen hemşire, mesleğini severek sürdürüyor

Denizli'de yaşayan ödüllü hemşire Safure Aksoy: - "Yeniden atan her kalp hayata yeniden başlamak anlamına geliyor. O yüzden yeniden dünyaya gelsem yine kalp damar ameliyathane hemşireliğini seçerim"

Denizli'de meme kanserini yenen 46 yaşındaki hemşire Safure Aksoy, işini aşkla yapmayı sürdürüyor.

Aksoy, hemşire olan ablasına özenerek sağlık lisesinde eğitim gördü. Afyon Atatürk Sağlık Meslek Lisesinden 1998 yılında mezun olan Aksoy, hemşireliğe özel bir hastanede başladı. 2006 yılında Denizli Devlet Hastanesine atanan Aksoy, kalp ve damar cerrahisinde ameliyathane sorumlusu olarak meslek hayatına devam ediyor.

2022 yılında erken teşhisle meme kanseri olduğunu öğrenen ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı atlatan Aksoy, tedavi sürecinde uzak kaldığı işine dönmenin sevincini yaşıyor.

Sağlık hizmetlerine sunduğu özverili katkılarla dikkati çeken Aksoy, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında her yıl düzenlenen Sabuncuoğlu Şerefeddin Ödül Töreni'nde de "Hizmet" kategorisinde ödül aldı.

Unutamadığı hastayı anlattı

Evli bir çocuk annesi Safure Aksoy, AA muhabirine, 20 yıldır devlet hastanesinin kalp damar cerrahi servisi ameliyathanesinde çalıştığını söyledi.

İşini çok severek yaptığını belirten Aksoy, "Yeniden atan her kalp hayata yeniden başlamak anlamına geliyor. O yüzden yeniden dünyaya gelsem yine kalp damar ameliyathane hemşireliğini seçerim." dedi.

Aksoy, yaptığı işin büyük bir sorumluluk istediğini ve hata kabul etmediğini bildiğini ifade ederek, "Aktif olarak çalışmak zorundayız ve biz bunu sevmeden yapamayız. Ben de ekibim de çok severek bu işi yaptığımız için bu sevdadan vazgeçemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı hastalarla iletişimlerinin sürdüğüne işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"16 yıl önce girdiğimiz açık kalp ameliyatını unutamıyorum. 10-12 saat arası süren bir ameliyattı. Hasta her türlü komplikasyonu da yaşadı. Sonrasında tekrar ameliyata almak zorunda kaldık. 2-3 gün boyunca hastanede kaldık o hastayı kurtarmak için. Şu an hastamız hala geliyor bizim yanımıza ziyarete. Benim için unutulmaz bir hasta ve unutulmaz anlardı."

Aksoy, annesini 2022 yılında rahim kanserinden kaybettiğini, kendisinin düzenli sağlık kontrolleri sayesinde meme kanserinin erken fark edildiğini, bu nedenle düzenli meme kanseri taramasının önemli olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı sağlık sürecinin mesleğine bakışını daha da güçlendirdiğini anlatan Aksoy, hastalığı yaşayan ya da yakından tanıklık eden biri olarak hastalara artık daha fazla empatiyle yaklaştığını ifade etti.

Aksoy, hemşireliğin kendisi için fedakarlık anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bizim için en büyük mutluluk verdiğimiz emeğin karşılığını hastalarımızın sağlığıyla almak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
