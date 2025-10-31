Erken Kış Filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Gösterime Girdi

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması seçkisinde yer alan 'Erken Kış' filmi, izleyiciyle buluştu. Taşıyıcı anneliği konu alan filmle ilgili konuşan yönetmen Özcan Alper , "Bir film izledik ama aslında o hikaye dünyanın farklı yerlerinde devam ediyor. Türkiye'de taşıyıcı annelik yasak ama Gürcistan ve KKTC bunun için çokça kullanılan bir yer" dedi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Erken Kış' filmi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda yapılan gösterimde izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı, kadrosunda Timuçin Esen ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı filmin ardından izleyiciler söyleşide ekiple buluştu.

'COĞRAFYADAN ÇOK BESLENEN BİRİYİM'

Söyleşide konuşan Özcan Alper, filmin bir yol filmi olduğunu söyledi. Alper, "Büyük olayların içerisindeki bireylerin hikayelerini anlattım. Bütün filmlerimde de aynı konuyu ele aldım. Dünyada çok konuşulmayan ama toplumsal olarak sayıları artan taşıyıcı anneliği ele aldık. Coğrafyadan çok beslenen biriyim. Klasik bir Türk filminden çok, Kafkasya filmi yapıyorum. Bir film izledik ama aslında o hikaye dünyanın farklı yerlerinde devam ediyor. Türkiye'de taşıyıcı annelik yasak ama Gürcistan ve KKTC bunun için çokça kullanılan bir yer. Çok kısa sürede filmi çekmek zorundaydık. Hava koşulları da zorlayıcıydı ve sürekli yağmurluydu" dedi.

'FİLMDEN SONRA DİZİ TEMPOSUNA DÖNMEK ZOR OLDU'

Leyla Tanlar, "Filmden sonra tekrar dizi temposuna dönmek çok zor oldu. Diziden zevk almak, o tatmini yaşamakla ilgili çok sorun yaşadım başlarda. Hep yoldaydık ve bazen hangi sahneyi çekeceğimizi bile hatırlamıyordum. Ben bu gerçeklik ve doğallık içerisinde çok mutluydum. Ben de filmi ilk defa bugün sizlerle birlikte izledim" diye konuştu. Film yapmanın zorluğundan bahseden yapımcı Emre Oskay, "Kendi imkanlarımızla elimizden geldiğince bu süreci iyi yönetmeye çalıştık. Çok güzel bir film yaptığımıza inanıyorum" dedi.