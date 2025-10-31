Haberler

Erken Kış Filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Gösterime Girdi

Erken Kış Filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Gösterime Girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Erken Kış' filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Yönetmen Özcan Alper, taşıyıcı anneliği konu alan film hakkında açıklamalarda bulundu.

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması seçkisinde yer alan 'Erken Kış' filmi, izleyiciyle buluştu. Taşıyıcı anneliği konu alan filmle ilgili konuşan yönetmen Özcan Alper, "Bir film izledik ama aslında o hikaye dünyanın farklı yerlerinde devam ediyor. Türkiye'de taşıyıcı annelik yasak ama Gürcistan ve KKTC bunun için çokça kullanılan bir yer" dedi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Erken Kış' filmi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda yapılan gösterimde izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı, kadrosunda Timuçin Esen ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı filmin ardından izleyiciler söyleşide ekiple buluştu.

'COĞRAFYADAN ÇOK BESLENEN BİRİYİM'

Söyleşide konuşan Özcan Alper, filmin bir yol filmi olduğunu söyledi. Alper, "Büyük olayların içerisindeki bireylerin hikayelerini anlattım. Bütün filmlerimde de aynı konuyu ele aldım. Dünyada çok konuşulmayan ama toplumsal olarak sayıları artan taşıyıcı anneliği ele aldık. Coğrafyadan çok beslenen biriyim. Klasik bir Türk filminden çok, Kafkasya filmi yapıyorum. Bir film izledik ama aslında o hikaye dünyanın farklı yerlerinde devam ediyor. Türkiye'de taşıyıcı annelik yasak ama Gürcistan ve KKTC bunun için çokça kullanılan bir yer. Çok kısa sürede filmi çekmek zorundaydık. Hava koşulları da zorlayıcıydı ve sürekli yağmurluydu" dedi.

'FİLMDEN SONRA DİZİ TEMPOSUNA DÖNMEK ZOR OLDU'

Leyla Tanlar, "Filmden sonra tekrar dizi temposuna dönmek çok zor oldu. Diziden zevk almak, o tatmini yaşamakla ilgili çok sorun yaşadım başlarda. Hep yoldaydık ve bazen hangi sahneyi çekeceğimizi bile hatırlamıyordum. Ben bu gerçeklik ve doğallık içerisinde çok mutluydum. Ben de filmi ilk defa bugün sizlerle birlikte izledim" diye konuştu. Film yapmanın zorluğundan bahseden yapımcı Emre Oskay, "Kendi imkanlarımızla elimizden geldiğince bu süreci iyi yönetmeye çalıştık. Çok güzel bir film yaptığımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.