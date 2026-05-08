Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada yarıştılar

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen; "21. Erkekler Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" ile "11. Kadınlar Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmaları il merkezinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın da katılım sağladığı programlarda, din görevlileri en güzel kıraatleriyle dereceye girmek için yarıştı. Günün ilk yarışması, İl Müftülüğü toplantı salonunda kadın personel arasında düzenlenen "Hafızlık Yarışması" oldu. İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın komisyon başkanlığını yürüttüğü yarışmanın birincisi Yakutiye İlçe Müftülüğüne bağlı Tenzile Erdoğan Yatılı Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Zeynep Bütün Can oldu.

Erkek personel arasındaki hafızlık mücadelesi ise Solakzade Camii'nin manevi atmosferinde gerçekleşti. Yine Dr. Sebahattin Erdoğan başkanlığındaki komisyonun değerlendirmeleri sonucunda Yakutiye İlçe Müftülüğüne bağlı Hilalkent Camii Müezzin Kayyımı Mus tafa Sarıgül birinci oldu. Günün son etkinliği Tarihi Lalapaşa Camii'nde düzenlenen "Erkekler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" idi. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği yarışmada seçici kurulun takdiriyle birincilik sevincini Çat ilçesi yaşadı. Çat İlçe Müftülüğüne bağlı Yarmaç Mahallesi Camii İmam Hatibi Abdurrahman Polat birinci oldu.

Yarışmaların sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren ve katılım sağlayan personele İl Müftülüğümüzce çeşitli hediyeler takdim edildi. Dereceye giren personel, bölge finallerinde Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı. İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yarışmaya katılan tüm din görevlilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı