Ergani'nin 'sessiz tanıkları' kayıt altında

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Bademli köyü, sahip olduğu kaya mezarları ve doğal oluşumlarıyla Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından yürütülen belgeleme çalışmasının odağı oldu. Dernek, "Ergani 2026" programı kapsamında gerçekleştirdiği saha ziyaretinde, köy çevresindeki arkeolojik nitelikli alanları fotoğraf aracılığıyla kayıt altına aldı.

Çalışma kapsamında özellikle köyün güneyinde yer alan ve kaya kütlelerine oyularak oluşturulmuş mezar yapıları sistemli biçimde görüntülendi. Bölgedeki mevcut durumun belgelenmesi ve görsel arşiv oluşturulması hedeflenirken, alanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması da çalışmanın temel amaçları arasında yer aldı. Geziye katılan fotoğrafçılardan Dicle Taş, "Bademli çevresinde yer alan kaya oyma yapılar, bulunduğu coğrafyanın tarihsel sürekliliğine işaret eden önemli unsurlar barındırıyor. Bu alanların mevcut haliyle kayıt altına alınması, ileride yapılacak bilimsel çalışmalar için de görsel bir referans oluşturacaktır" dedi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ise "Ergani 2026 çalışmaları doğrultusunda ilçemizin kültürel mirasını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bademli'de gerçekleştirdiğimiz bu saha çalışması, özellikle kaya mezarlarının güncel durumunun belgelenmesine yöneliktir. Bu kayıtların ilerleyen süreçte sergi ve yayınlarla kamuoyuna sunulmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Bademli çevresinde bulunan mağara oluşumları henüz kapsamlı arkeolojik kazılara konu olmamış alanlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, aynı coğrafyada bulunan Hilar Mağaraları ve Çayönü Tepesi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, bölgenin Neolitik Çağ'a kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Gerçekleştirilen çekimler, Fotono21 arşivine dahil edilerek "Ergani 2026" kapsamındaki belgeleme çalışmalarının bir parçası olarak kayıt altına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı