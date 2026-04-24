Haberler

Ergani'nin 'sessiz tanıkları' kayıt altında

Ergani'nin 'sessiz tanıkları' kayıt altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Bademli köyü, sahip olduğu kaya mezarları ve doğal oluşumlarıyla Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından yürütülen belgeleme çalışmasının odağı oldu.

Dernek, "Ergani 2026" programı kapsamında gerçekleştirdiği saha ziyaretinde, köy çevresindeki arkeolojik nitelikli alanları fotoğraf aracılığıyla kayıt altına aldı.

Çalışma kapsamında özellikle köyün güneyinde yer alan ve kaya kütlelerine oyularak oluşturulmuş mezar yapıları sistemli biçimde görüntülendi. Bölgedeki mevcut durumun belgelenmesi ve görsel arşiv oluşturulması hedeflenirken, alanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması da çalışmanın temel amaçları arasında yer aldı. Geziye katılan fotoğrafçılardan Dicle Taş, "Bademli çevresinde yer alan kaya oyma yapılar, bulunduğu coğrafyanın tarihsel sürekliliğine işaret eden önemli unsurlar barındırıyor. Bu alanların mevcut haliyle kayıt altına alınması, ileride yapılacak bilimsel çalışmalar için de görsel bir referans oluşturacaktır" dedi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ise "Ergani 2026 çalışmaları doğrultusunda ilçemizin kültürel mirasını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bademli'de gerçekleştirdiğimiz bu saha çalışması, özellikle kaya mezarlarının güncel durumunun belgelenmesine yöneliktir. Bu kayıtların ilerleyen süreçte sergi ve yayınlarla kamuoyuna sunulmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Bademli çevresinde bulunan mağara oluşumları henüz kapsamlı arkeolojik kazılara konu olmamış alanlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, aynı coğrafyada bulunan Hilar Mağaraları ve Çayönü Tepesi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, bölgenin Neolitik Çağ'a kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Gerçekleştirilen çekimler, Fotono21 arşivine dahil edilerek "Ergani 2026" kapsamındaki belgeleme çalışmalarının bir parçası olarak kayıt altına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı
Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak

Spor giyim devinden kritik karar! Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak