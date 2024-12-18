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Erciş'te Dünya Arapça Günü Kutlandı

Erciş'te Dünya Arapça Günü Kutlandı
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Van'ın Erciş ilçesinde Dünya Arapça Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi ve ödüller verildi.

Erciş'te Dünya Arapça günü programı düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Dünya Arapça günü kutlama programı düzenlendi.

Erciş Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan program Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Enis Pekgöz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti.

Program Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinin okumuş olduğu "Kur'an-ı Kerim Tivaleti'nin ardından Sinevizyon gösterisi, Semazen Gösterisi, Koro ve şiirler" izleyicilerin beğenisine sunuldu. Erciş'te 18 Aralık Dünya Arapça Günü programı için düzenlenmiş olan yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş tarafından verildi. Program, Kaymakam Murat Karalğolu ve beraberindeki protokol üyeleri ve gösteriyi sunan öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sona erdi.

Programa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - Kültür Sanat
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