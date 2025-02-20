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Engin Beyaz'ın 'Başka Zaman Kütüphaneleri' Sergisi Açıldı

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Sanatçı Engin Beyaz, asetattan yaptığı eserlerden oluşan 'Başka Zaman Kütüphaneleri' sergisini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, okuma eylemini nesneler ve duyular üzerinden yeniden tanımlıyor.

Sanatçı Engin Beyaz'ın, asetattan yaptığı kitaplardan oluşan "Başka Zaman Kütüphaneleri" sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Divan Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, okuma eylemini yalnızca harflerle değil nesneler, gölgeler ve duyular üzerinden yeniden tanımlıyor.

Sanatçı Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölye çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştirdiğini, bu sergi için Ankara'ya geldiğini belirtti.

Eserleriyle, sanal dünyaya, sanal kitaplara gönderme yaptığını vurgulayan Beyaz, eserlerde görülen kitapların bir kısmının gerçekten var olduğunu bir kısmını ise kendisinin kurguladığını söyledi.

Sergideki "Sanal Kütüphane" eserinin Millet Kütüphanesi için özel üretildiğini dile getiren Beyaz, şunları kaydetti:

"Eserin alt kısmında gördüğünüz fosforlu yeşil olan kısımlar aslında açılmış bir kitap. Kitabın sayfalarını görüyoruz. O kitap açıldıktan sonra yüzlerce kitap ortaya çıkıyor ve ortada bir ayna var. İzleyici, kitabın kendisi oluyor. Aslında orada 'birey' kitap demek istiyorum ama o birey kendini açarsa kendini geliştirirse yüzlerce kitap olabilir mantığıyla böyle bir kütüphane kurgusu yapmaya çalıştım. Buranın mimari yapısı da bu esere çok benziyor, o yüzden burası için özel bir eser olmuş oldu."

Sergi, 28 Şubat'a kadar Divan Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Kültür Sanat
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