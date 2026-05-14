"Engelsiz Sahne" ile tiyatro herkes için erişilebilir olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireyler için "Engelsiz Sahne" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk kez tiyatro oyunlarının erişilebilir formatta sahneleneceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde önemli bir erişilebilirlik çalışmasına imza atılıyor. "Engelsiz Sahne" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk kez tiyatro oyunlarının erişilebilir formatta sahneleneceği belirtildi. 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında hayata geçirilen uygulamayla 15-16 Mayıs tarihlerinde Devlet Tiyatroları'nın 11 ildeki sahnelerinde izleyiciler erişilebilir tiyatro deneyimi yaşayacak. "Erişilebilir Sahne" temasıyla sahnelenecek oyunlarda işitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili çevirisi, görme engelli bireyler için ise sesli betimleme desteğinin sunulacağı ifade edildi. Böylece engelli bireyler, kültür ve sanat etkinliklerini diğer izleyicilerle birlikte eşit şartlarda takip edebilecek. Bunun yanı sıra etkinlik kapsamında ortopedik engelli bireyler de ücretsiz olarak tiyatro gösterimlerine davet edilirken, bu kişilere salonlarda belirli sayıda kontenjan ayrılacağı belirtildi.

11 ilde izleyiciyle buluşacak

"Engelsiz Sahne" kapsamında "Dosya Kelebek" adlı ilk oyun, 15 Mayıs'ta Ankara Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek. Program kapsamında 16 Mayıs'ta Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Ordu ve Sivas'ta da erişilebilir tiyatro oyunları seyirciyle buluşacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı