Gökkuşağı Korosu'ndan Atakumda Unutulmaz Konser - Haberler

Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi üyelerinden oluşan Gökkuşağı Korosu unutulmaz bir konsere imza attı. Hem duygusal hem de coşkulu anlara sahne olan konserden çok etkilenen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Böyle bir zenginliği, şıklığı, sıcak kalbi şahsınızda tüm Türkiye'ye iletmiş olduk. Türkiye'nin bu güzelliklere ihtiyacı var" dedi.

Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi, Atakum Halk Eğitim Merkezi ve Atakum Belediyesi iş birliği ile Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi bünyesinde kurulan Gökkuşağı Korosu, gerçekleştirdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bedensel, zihinsel, ortopedik engelli ve down sendromlu özel çocuklar ile Atakum Kent Konseyi gönüllülerinden oluşan 30 kişilik koro izleyicileri hayran bıraktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Yetişkin Eğitim Uzmanı Dr. Serap Karabacak, Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Altıntaş, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, meclis üyeleri, Atakum Kent Konseyi yürütme kurulu ve üyeleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Şef Atakan Karadeniz'in yönettiği koro iki bölümlük konserde toplam 31 şarkı seslendirdi. Zengin repertuarı ile Türkiye'nin birçok yöresinden önemli eserlere yer verilen gecede seyirciler hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşadı. Şarkılara koristlerle birlikte eşlik eden müzikseverler konser sonunda Gökkuşağı Korosu'nu dakikalarca ayakta alkışladı.

"ÇOK HEYECANLILAR"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, "Arkadaşlarımızla birlikte sizlerle güzel bir zaman geçireceğiz. Engelli arkadaşlarımızın bazıları hiç sahneye çıkmadılar, türkülerini hiç icra etmediler. Çok heyecanlılar. Bu koronun oluşumunda benim ilkokul öğrencim olan Atakan Karadeniz ve saz ekibi arkadaşlarına, koro arkadaşlarıma bana her zaman yardımcı olan Ferhan Toprak'a ve Tugay Kurtgözlü'ye de teşekkür ederim. Tabii ki her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Cemil Deveci'ye, Kent Konseyi Başkanımız Sayın Şevket Özkaya'ya, Genel Sekreterimiz Şenol Katkat Beye teşekkür ediyorum" dedi.

"ONLAR ATAKUM'UN GÜLEN YÜZLERİ"

Gökkuşağı Korosu konserinin sıradan bir konser olmadığını söyleyen Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bugün burada sizlerin karşısına çıkmak için aylarca prova yapan dünyanın en mutlu insanlarını izleyeceğiz. Sizlerin karşısına çıkmak için o kadar heyecanlandılar ki… Onlar Atakum'un gülen yüzleri. Hepsi bizim yüz akımız. Muhteşemler. Hep beraber onları izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Yetişkin Eğitim Uzmanı Dr. Serap Karabacak, Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Altıntaş yaptıkları selamlama konuşmasında Gökkuşağı Korosu'nu tebrik etti.

"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

Konser sonunda konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, "Hayatımda ilk kez böyle bir konser izliyorum. Böyle bir zenginliği, bir şıklığı, sıcak kalbi şahsınızda tüm Türkiye'ye iletmiş olduk. Türkiye'nin bu güzelliklere ihtiyacı var. Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Şu tabloyu Türkiye görsün ve alkışlasın. Her birinizde ayrı ayrı maharet var. Bu akşam çok etkilendim. Çok güzeldi, çok eşsizdi" dedi.

Koroya olan katkılarını nedeniyle çiçek takdim edilen Gülay Deveci de "Benim de hayatımda izlediğim en eğlenceli konserdi. Herkes gibi ben de inanılmaz keyif aldım. Seyirci de çok güzeldi" diye konuştu.

BAŞKAN DEVECİ DE KOROYA EŞLİK ETTİ

Konserin son türküsü olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemi ifade eden "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" eserini Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat koroya katılarak hep birlikte seslendirdi.

ANKA / Kültür Sanat