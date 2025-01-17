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Emekli Okul Müdürü Hamdi Toprak İçin Veda Etkinliği Düzenlendi

Emekli Okul Müdürü Hamdi Toprak İçin Veda Etkinliği Düzenlendi
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Van'da 43 yıllık eğitim hayatını tamamlayan ve emekli olan okul müdürü Hamdi Toprak için Ferit Melen Ortaokulu'nda duygusal bir veda etkinliği yapıldı. Meslektaşları ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, Toprak'ın öğretmenlik mesleğine olan sevgisi ve anıları paylaşıldı.

Van'da meslekte 43 yılını tamamlayan ve emekliliğe ayrılan okul müdürü Hamdi Toprak için görev yaptığı okulda veda etkinliği düzenledi.

Ferit Melen Ortaokulu'nda 8 yıldır okul müdürü olarak görev yapan Toprak için meslektaşları ve öğrenciler veda programı hazırladı.

Okul koridoru ve merdivenlerde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, açtıkları pankartlar ve alkışlar eşliğinde Toprak'ı uğurladı.

Duygusal anlar yaşayan Toprak, yaptığı açıklamada, mesleği ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.

Görevini genç meslektaşlarına bıraktığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"43 yıllık görevimi şerefle yaptım. Mesleğe ilk olarak Bahçesaray ilçesinde sınıf öğretmeni olarak başladım. Karın çok yağmasından dolayı 9 saat yürüyerek Bahçesaray'a ulaştık. Sonra 1987'de Gevaş'a geldim. 15 yıldır da Van merkezde çalıştım. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini yeni nesillere bırakıyorum. Öğretmen olduğum için çok mutluyum. Hala meslek aşkım devam etmekte. Öğretmenlik ayrı bir meslek. Benim için düzenledikleri etkinlikten dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Kültür Sanat
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