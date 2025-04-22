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Emekli Öğretmenin Bahçesi Açık Hava Müzesi Oldu

Emekli Öğretmenin Bahçesi Açık Hava Müzesi Oldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde emekli el işi öğretmeni Nadire Kuzu, atıl malzemeleri geri dönüştürerek evinin bahçesini sanat eserleriyle doldurdu. Kuzu, yaptığı çalışmalarla bahçesini bir açık hava müzesine dönüştürdü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde emekli el işi öğretmeni Nadire Kuzu (64), atıl malzemeleri objelere dönüştürerek evinin bahçesini açık hava müzesine dönüştürdü.

İlçenin Mahmutlu Mahallesi Kuzu Sokak'ta yaşayan emekli el işi öğretmeni Nadire Kuzu, pandemi sürecinde evinde sanatsal çalışmalar yapmaya başladı. Atıl malzemeleri geri dönüştüren Kuzu, ilk olarak abajur kullanarak elektrik direğinde bir leylek yuvası tasarladı. Çam kozalağı, ağaç dalı, taş, eski eşya parçalarını tasarımlarında kullanan Kuzu, hazırladığı aslan, tavus kuşu, zürafa, Bremen Mızıkacıları gibi birçok çalışmasını evinin bahçesinde sergileyerek burayı bir nevi el işi müzesine dönüştürdü.

Nadire Kuzu, "Dağa, ormana gittiğimde gördüğüm taş ve ağaçlarla ne yapabilirim, diye bakıyorum. Onları bir şeylere benzetip çeşitli çalışmalar yapıyor, sonra da bahçemde sergiliyorum. Mahalleli gelip eserlerimi inceliyor, sohbet ediyoruz. Sanata olan sevgimi paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Herkesi bahçeme çay, kahve içmeye bekliyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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