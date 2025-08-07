Emekli Muzaffer Sönmez, Taş Oymacılığıyla Çocukluk Hayalini Gerçekleştiriyor

Emekli Muzaffer Sönmez, Taş Oymacılığıyla Çocukluk Hayalini Gerçekleştiriyor
61 yaşındaki Muzaffer Sönmez, emekliliğinin ardından memleketi Ünye'de taş oymacılığı yaparak çocukluk merakını yaşıyor. Kendi yaptığı 45 eserle tarihi motifleri yaşatmaya çalışıyor.

Ordu'da 61 yaşındaki Muzaffer Sönmez, emekliliğin ardından çocukluk merakı taş oymacılığına vakit ayırabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sönmez, 15 yıl önce İstanbul'da çalıştığı lokantadaki işinden emekliye ayrılınca yılın yarısını memleketi Ünye'de geçirmeye başladı.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden üç çocuk babası Sönmez, günlerini babasından öğrendiği taş oymacılığıyla ilgilenerek geçiriyor.

Sönmez, tarihi yapılarda gördüğü motif ve simgeleri işlediği taşları evinin bahçesinde sergiliyor.

Muzaffer Sönmez, AA muhabirine, çocukluğunda hayvanları otlattığı sırada taşlara resim çizdiğini söyledi.

Taş oymacılığının çocukluğundan gelen bir heves olduğunu belirten Sönmez, "Çocukluğumdan beri resim çizmeyi severim. Hem resim çizdim hem de taşlara olan hevesimle böyle figürler işledim." dedi.

Babasının taş ustası olduğunu anlatan Sönmez, "Taşın nasıl oyulduğunu, işlendiğini babamdan gördüm. Emekli olup buraya geldikten sonra kedilere mama, kuşlara su içme kabı yaptım. Taştan farklı figürler, çiçek saksıları da yapmaya başladım." diye konuştu.

Sönmez, müzelerde ve tarihi yapılarda gördüğü bazı simge ve motifleri bahçesinin yanı sıra çevreden topladığı taşlara işlediğini vurgulayarak, "Bahçemde kendi yaptığım 45 eser var. Beş tane de dostların getirdiği olmak üzere 50 tane eser var. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan ecdadımızın kullandığı bazı figürler var." ifadelerini kullandı.

Taş oymacılığı mesleğini gündemde tutmak istediğini dile getiren Sönmez, aynı zamanda tarihi simge ve figürlerin de tanınmasına katkı sağlamaya gayret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Kültür Sanat
