Haberler

Emekli marangozun duvar resimleri Yozgat'ı süslüyor

Emekli marangozun duvar resimleri Yozgat'ı süslüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 65 yaşındaki emekli marangoz Gürsel Cemali Ertürk, kızının tavsiyesiyle başladığı resim çalışmalarını Uzunlu beldesindeki duvarlara taşıdı. Yaklaşık 13 yılda 3 bin 300 resim yapan Ertürk, belediyenin 600-700 metrelik duvarını 3 ayda boyadı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli marangoz Gürsel Cemali Ertürk, kızının tavsiyesiyle yöneldiği resim çalışmalarını Uzunlu beldesinin duvarlarına taşıdı.

Yaklaşık 13 yıl önce marangozluktan emekli olan Ertürk, geçirdiği mide ameliyatının ardından kızının resim yapmasını önermesi üzerine çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

Ertürk, herhangi bir eğitim almadan sosyal medyadan incelediği çalışmalarla kendisini geliştirerek, zamanla tuval ve karakalem çalışmalarına yöneldi.

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 300 resim yapan ve 3 sergi açan Ertürk, evinin yanı sıra park ve bahçelerde de resim yapıyor.

Ertürk'ün çalışmalarını beğenen Uzunlu Belde Belediye Başkanı Mustafa Uçar'ın beldedeki duvarlara resim yapmasını istemesi üzerine emekli marangoz, bu kez fırçasını belediyeye ait duvarları renklendirmek için eline aldı.

Yaklaşık 600-700 metrelik duvarlar için önce çizimler hazırlayan Ertürk, ardından başladığı boyama çalışmalarının ilk etabını yaklaşık 3 ayda tamamladı.

"Resim yaparken her şeyi kafamdan siler atarım"

Gürsel Cemali Ertürk, AA muhabirine, resme yönelmesinde mide ameliyatının ardından evinde kaldığı kızının tavsiyesinin etkili olduğunu söyledi.

Resim çizmeyi çocukluğundan beri çok sevdiğini ifade eden Ertürk, evini atölye gibi kullandığını ve 13 yıldır çizim yaptığını belirtti.

Ertürk, resim yapmanın kendisi için önemli bir uğraş haline geldiğini anlatarak, "Resim çizmek bana hastalığı da unutturur, borcu da unutturur, her şeyi kafamdan siler atarım. Hiçbir şey kalmaz kafamda. Resme odaklanırım, saatlerce resim çizerim. Bir resim bir günümü de iki günümü de alabilir. Resim çizerken kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." dedi.

Evinin önünde ve parkta resim çizdiğini, merak edip yanına gelen çocukların da hevesli olduklarını dile getiren Ertürk, bildiği kadarıyla onları yönlendirmeye ve teşvik etmeye çalıştığını belirtti.

"Resim çizmek için hiç eğitim almadım"

Ertürk, Uzunlu Belde Belediye Başkanı Mustafa Uçar'ın, evinin önünde resim çizdiğini görmesinin ardından belediyeye ait duvarları boyamayı teklif ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada resim yaparken başkanım geldi, 'Madem güzel güzel resim yapıyorsun, bir gün gel de bizim oralara da resim çiz' dedi. Ben de 'Başkanım, 13 yıllık birikimim var. Sen bana bırak, ben buralara güzel bir eser bırakayım' dedim. Resim çizmek için hiç eğitim almadım. Belediyeye ait yaklaşık 600-700 metrelik duvarlar vardı. İlk önce planlar yaptım, çizimlerimi hazırladım. Ondan sonra boyamaya geçtim. Bu çalışmalar yaklaşık 3 ayımı aldı."

Ertürk, ilerleyen günlerde parkta hazırlanacak alana Atatürk ve Osmanlı tuğrası resimleri yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi

Askeri isyan çıkan ülke resmen Rusya'dan yardım talep etti
Kinef Rafinerisi'ne İHA Saldırısı

Rusya'nın en büyük petrol üssüne İHA saldırısı
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş

Bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önünde acı bekleyiş
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm: Hepsi birden geliyor
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı