Emekli Hakim Cemal Eken, Sinema Eğitimi İçin Üniversiteye Döndü

EMEKLİ hakim Cemal Eken (62), yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına dönüp, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim almaya başladı. Eken, "Bazı davalarda 'Bu olayın filmi yapılmalı' dediğim çok olmuştur. Demek ki içimde hep bir sinemacı varmış" dedi.

Cemal Eken, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye'nin birçok ilinde görev yaptı. 2012 yılında Isparta'da emekli olup, 28 yıllık hakimlik kariyerini sonlandıran Eken, kısa süre sonra Antalya'ya yerleşti. Üniversite hayatına geri dönmek isteyen Eken, 2023 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü kazanıp, yeniden öğrenci oldu. Çocukluğundan bu yana sinemaya merakı olduğunu anlatan Cemal Eken, "Bazı davalarda 'Bu olayın filmi yapılmalı' dediğim çok olmuştur. Demek ki içimde hep bir sinemacı varmış" dedi. Üniversiteye hazırlık sürecini aktaran Eken, "Hazırlanırken bu kadar keyifli olacağını sanmıyordum ama şimdi derslerim başlayınca tam bana göre olduğunu fark ettim" diye konuştu.

'HAKİMLİK BENİ SİNEMAYA HAZIRLADI'

Mesleki geçmişinin sinemaya bakışını büyük ölçüde şekillendirdiğini belirten Eken, "Hakimlik kariyerim beni bu bölüme hazırlamış gibi oldu. İnsan ilişkileri, olayların içeriği, duygular, çatışmalar, bunlar sinemanın beslendiği temel şeyler. Her dava bir hayat hikayesiydi aslında" dedi. Sinemaya ilgisinin meslek yıllarında farkında olmadan beslendiğini, izlediği her filmde kendisini olay örgüsünün içinde bulduğunu anlatan Eken, "Bazı günler duruşma salonundayken 'Şu anda bir filmin içindeyiz galiba' diye düşündüğüm oluyordu" diye konuştu.

'SIRADAN İNSANLARIN FİLMİNİ YAPMAK İSTİYORUM'

Hayalini kurduğu film projelerinden bahseden Eken, "İlk bakışta hiçbir olağanüstülük içermeyen, sıradan insanların, sıradan olaylarını anlatan filmler yapmak istiyorum. Çünkü basit görünen hayatların arkasında çok derin insani gerçekler var" dedi. Hakimlik döneminde en çok etkilendiği dosyanın, bir annenin çocuğu için verdiği mücadele olduğunu vurgulayan Eken, "Tek bir film yapacaksam; o olmalı. Bir annenin cinsel istismara uğrayan çocuğu için tüm kişi ve kurumlara karşı verdiği mücadele. O dava bana insanın, bütün kurumlar karşısında bile direncini öğretti" diye konuştu.

'BİR ÖMÜR BOYU ÖĞRENCİ KALABİLİRİM'

Genç sınıf arkadaşlarının kendisine 'Cemal amca' diye hitap ettiğini anlatan Eken, "İlk başta şaşırdılar ama sonra çok güzel bir iletişim kurduk. Onlarla birlikte öğrenmek bana iyi geliyor" dedi. Yakın çevresinin de sinema kararına destek verdiğini belirten Eken, "Kardeşim 'Şimdi sen yönetmen olacaksın, biz figüran mı olacağız?' dedi. Hep birlikte güldük ama herkes çok heyecanlandı. Annem, ablam, 'Bizim filmimizi de çekersin artık' dediler" diye konuştu. Yıllar sonra yeniden sıralara dönmenin kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Eken, "Renkli kalemler, defterler aldım, ders çalışmanın keyfini çıkarıyorum. Ömür boyu öğrenci kalabilirim" dedi.