Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi - Haberler

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıl dönümü, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Elazığ Valiliği ve Gençlik Spor Merkezi tarafından düzenlenen ve Gazi Caddesinde başlayan yürüyüş, Elazığ Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde marşlar söylenerek Valilik önünde son buldu. Yürüyüşün ardından kent sanatçılarından Tekin Bulut Konser verdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat