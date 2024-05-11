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Elazığ'da çılgın davulcudan ateşli şov

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Elazığ'da düğünlerde davul çalan Muhammed Şahin Uçkaç'ın gösterileri izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. 'Kosovalı Mami Can' lakabıyla tanınan Uçkaç, ateşten oluşturduğu çemberin içinde yaptığı akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topluyor.

Elazığ'da çılgın davulcudan ateşli şov

ELAZIĞ - Elazığ'da düğünlerde davul çalan Muhammed Şahin Uçkaç'ın gösterileri izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

Elazığ'ın Yazıkonak ilçesinde fırıncılık yapan Muhammed Şahin Uçkaç, düğünlerde davul çalarak hem ekmek parasını kazanıyor hem de izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. 'Kosovalı Mami Can' lakabıyla tanınan Uçkaç, ateşten oluşturduğu çemberin içinde yaptığı akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topluyor. Ayrıca, üzerine yerleştirdiği ledlerle düğüne renk katan, bir an da yuvarlanarak halayın ortasına dalan çılgın davulcu Mami Can, davetlileri coşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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