Elazığ'da 450 yıllık konak geçmişin izlerini taşıyor

Elazığ'da, "Hüseynik'ten Çıktım Şeher Yoluna" türküsüne konu olan tarihi Hüseynik Mahallesi, geçmişin izlerini günümüze taşımaya devam ediyor.

Dar yolları, asırlık ağaçları ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi evleriyle dikkat çeken mahalle, zamana karşı direnişiyle öne çıkıyor. Mahallede bulunan ve yaklaşık 450 yıllık bir geçmişe sahip olduğu öğrenilen tescilli konak ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan konak, hem mimarisi hem de taşıdığı hatıralarla bölgenin önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Konakta yaşayan Saadet Polat yapının çok eski olduğunu belirterek, "Konağımız çok eski bir konak. Yaz aylarında burada kalıyorum. Kışın çocuklarımın yanına gidiyorum. Konağımızı görmek isteyenler geliyor, fotoğraf çekiyorlar" dedi.

Tarihi Hüseynik Mahallesi, hem türkülere ilham veren geçmişi hem de ayakta kalan yapılarıyla kültürel mirasın önemli örneklerinden biri olmayı sürdürüyor. - ELAZIĞ

