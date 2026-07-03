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Elazığ'da 2026 yılı kazı çalışmaları başladı

Elazığ'da 2026 yılı kazı çalışmaları başladı
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Elazığ'da Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya Köy mozaik alanında 2026 yılı bilimsel kazı ve araştırma çalışmaları başladı. Vali Numan Hatipoğlu, çalışmaların kentin tarihi mirasını gün yüzüne çıkararak kültür turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Elazığ'da 2026 yılı kazı ve araştırma çalışmaları başladı.

Elazığ'da 2026 yılı kazı ve araştırma sezonu başladı. Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya Köy mozaik alanında başlatılan bilimsel kazı ve araştırmalarla kentin binlerce yıllık tarihi mirası gün yüzüne çıkartılacak. Yapılan çalışmalarla birlikte yapıların bilim dünyasına ve kültür turizmine önemli katkı sunması hedefleniyor.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, "Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Elazığ'ımızda, 2026 yılı kazı ve araştırma sezonu kapsamında önemli bir süreç başlamıştır. Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Kalesi ve Salkaya Köy mozaik alanında yürütülecek bilimsel kazı ve araştırmalarla, ilimizin binlerce yıllık tarihi mirası yeni bulgularla gün yüzüne çıkarılacaktır. Anadolu'nun en köklü yerleşimlerinden biri olan Elazığ'ımızın sahip olduğu zengin kültürel miras, gerçekleştirilecek bu çalışmalar sayesinde daha kapsamlı şekilde ortaya konulacak; tarihimize, bilim dünyasına ve kültür turizmine önemli katkılar sunacaktır. Geçmişin emanetini bilimsel yöntemlerle koruyarak geleceğe taşımak, medeniyet birikimimizi yeni nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlayışla yürütülen kazı çalışmalarının ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü biçimde tanıtılmasına vesile olacağına inanıyorum. 2026 yılı kazı sezonunun ilimize, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve çalışma ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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