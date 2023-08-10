Efes Selçuk'u tiyatro ile buluşturan 2. Efes Tiyatro Festivali'nin ikinci gününde Misket Anaokulu'nda Rasim Aşın ile Yaratıcı Drama Atölyesi ve 'Sihirli Mutfak' adlı oyunun gösterimi yapıldı. Festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde tiyatro sanatçıları sanat yaşamlarını ve meslek anılarını paylaştı.

Efes Selçuk'u tiyatro ile buluşturan 2. Efes Tiyatro Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Misket Anaokulu'nda Rasim Aşın ile Yaratıcı Drama Atölyesi ve "Sihirli Mutfak" adlı oyunun gösterimi yapıldı.

Tiyatro Festivali kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Efes'ten Selçuk'a" söyleşisinin moderatörlüğü uzun yıllar Ayasuluk Tepesi Kazı Başkanlığı'nı yürüten Dr. Mustafa Büyükkolancı tarafından yapıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Büyükkolancı, "Efes sadece Efes Antik Kenti olarak anlaşılıyor bazen. Halbuki yanındaki Meryem Ana'dan tutun Ayasuluk Tepesi'ne İsabey Cami, Artemis Tapınağı, Çukuriçihöyük ile birlikte bir bileşendir" dedi.

Söyleşide Dr. Ali Özkan, Dr. Fırat Baran Aydın ve Prof. Dr. Murat Keçiş sunumlarını yaptı.

2. Efes Tiyatro Festivali'nin bir diğer söyleşisi Ayasuluk Sanat Kafe'de düzenlendi. "Ustalara Saygı" adıyla gerçekleşen söyleşiye Aziz Sarvan, Bekir Aksoy, Hakan Altıner, Kubilay Penbeklioğlu ve Zihni Göktay katıldı. Söyleşide farklı kuşaklardan tiyatro sanatçıları sanat yaşamlarını ve meslek anılarını katılımcılarla paylaştı. Usta Tiyatro Sanatçısı Zihni Göktay söyleşide sanat hayatını anlatarak "Umut, tutku, merak ile çalışarak; 60 yıldır hiç pişman olmadan daima iyiyi, güzeli, doğruyu bir arada taşımaya gayret ettim" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katılımcılara teşekkür plaketi verdi. Efes Selçuk sokaklarını tiyatro ile buluşturan 2. Efes Tiyatro Festivali'nin ikinci günü Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun "Ezop" adlı oyununun gösterimi ile sona erdi.