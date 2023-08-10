Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen müzikli gösteri ile Efeler halkına keyifli bir akşam yaşattı. Sanatçılar Cantuğ Turay ve Begüm Topçu Turay'ın performansları büyük alkış aldı.

Efeler'de müzikli gösteri ilgi gördü

AYDIN Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kent sakinlerini kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri çerçevesinde sahne alan sevilen isimler, Efeler halkına keyifli bir akşam yaşattı.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ile Efeler'i "Marka Kent" yapmak için çalışan Başkan Atay, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehirde çok sayıda kültür-sanat etkinliğinin düzenlenmesini sağlıyor. Sıcak yaz akşamlarında vatandaşları sanatın rüzgarı ile serinleten ekranların sevilen yüzleri Cantuğ Turay ve Begüm Topçu Turay, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda "On Dakika Ara" isimli müzikli gösteride sahneye çıktı. Performansları ile izleyicilerden büyük alkış toplayan sanatçılar, Efeler halkına eğlence dolu bir gece yaşattı.

Gece sonunda sahneye çıkan Efeler Belediyesi Başkan Vekili Abidin Arslan, sanatçı çifte teşekkür etti ve çiçek takdim etti. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından tamamlandı.