Edis İstanbul Festivali'nde Muhteşem Performans Sergiledi

İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da sahne alan ünlü yıldız, dinamik sahne performansıyla göz doldurdu. Coşkunun bir an olsun eksilmediği gecede Edis'i on binlerce kişi izledi. Bir yandan yeni şarkı çalışmalarını sürdüren bir yandan da Türkiye'yi dolaşarak hayranlarıyla buluşan Edis, pop müziğine damgasını vuran şarkılarıyla Yenikapı'daydı. Yenikapı İstanbul Festivali kapsamında sevenleriyle buluşan Edis, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Aralarında 'Martılar', 'Benim Ol', 'Arıyorum', 'Yalan', 'Çok Çok' gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Edis, tüm parçaları kendisiyle birlikte seslendiren hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.