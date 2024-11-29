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Edirneli zanaatkar Abacı "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmaktan onur duyuyor

Edirneli zanaatkar Abacı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen 58 yaşındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı ödül almanın gururunu yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen 58 yaşındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı ödül almanın gururunu yaşıyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezinde sağlık teknisyeni olarak çalışan 58 yaşındaki Abacı'nın serüveni 1990 yılında ahşaba olan merakıyla başladı.

Abacı, hobi amacıyla ahşaptan yaptığı minyatür eserleri fark eden merhum Edirne Valisi Fahri Yücel'in desteğiyle minyatür eski ulaşım aracı talika (dört tekerlekli, yaylı, üstü kapalı at arabası) maketleri yaptı.

Atölyesinde yarım asırdır ürettiği maket talika, fayton ve tarım aletleriyle yurt içi ve dışında festivallere katılan Abacı'nın eserleri devlet başkanları, bakanlar, bürokratlar ve ünlülere hediye edildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Abacı, memleketine döner dönmez yeniden tezgahın başına geçti.

İlk eseri Süleyman Demirel'e hediye edildi

Abacı, AA muhabirine, ahşaptan minyatür eserler üretmeye hobi amaçlı başladığını söyledi.

İlk olarak ahşaptan çiçek saksısı yaptığını belirten Abacı, şöyle konuştu:

"O zamanlar neler başarabileceğimin farkında değildim. Akabinde gemi modeline merak sardım ancak gemi modeli ve çizim bulamadığım için ben de amcamın samanlığında bulunan harman makinasının ahşaptan minyatürünü yaptım. İlk yaptığım harman makinesi hasbelkader katılmış olduğum bir sergide dönemin valisinin ilgisini çekti. O dönemde de Edirne'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hediye edilmek için benden satın alındı."

Demirel'e yaptığı eserin hediye edilmesinin kendisini motive ettiğini ifade eden Abacı, bunun üzerine ahşap maketler üretebileceği aletler almaya başladığını anlattı.

Ahşap maket yapımında kullandığı ilk motorlu kıl testeresini kendisinin yaptığını ifade eden Abacı, "Rahmetli Vali'miz Fahri Yücel bana atölye kurdu. Edirne'ye ait kültürel değerleri ortaya çıkarabileceğim ürünler yapmamı istedi." dedi.

İlk günkü aşkla ahşabı işliyor

İlk günkü aşkla ahşap minyatür talikalar yapmaya devam ettiğini anlatan Abacı, şöyle konuştu:

"Talikaları orijinaline sadık kalarak yaptım. Orijinalinde ne varsa küçülterek ürettim. Aslında ben çok iyi bir kopyacıydım. Benden önce yapılan şeyleri küçülterek modifiye ettim ve ev, büro aksesuarı olarak kullanılabilir hale getirdim. Bunu da başardığımı güzel işler ortaya koyduğumu düşünüyorum.

Yaptığım talikalar eski Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül'e, elinden Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü aldığımız Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, meclis başkanları, yurt dışından gelen konular ve dönemin Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz'e hediye edildi."

"Yaşadığım duygu gurur verici"

Abacı, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülmenin gurur verici ve motive edici olduğunu dile getirdi.

Ödülünü aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Abacı, şöyle devam etti:

"Düşünüyorum da büyük usta Neşet Ertaş'la aynı listedeyim şu anda. O beni müthiş derecede onurlandırdı. Bu yıl verilen 25 ödülle Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilen 90 kişi var, bunların 15'i vefat etmiş. Yaşayan İnsan Hazinesi olarak yaşayan 75 kişi var. Ben de bunlardan birisiyim ve bu da çok büyük gurur. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanı'mızın elinden bu ödülü almak benim için müthiş bir gurur kaynağı oldu. Edirne'min adını oralarda da duyurabildiğim, Edirne'mi anlatabildiğim için ayrıca mutluyum."

Abacı, sanatını gelecek kuşaklara aktarmak ve çıraklar yetiştirmek istediğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
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