Edirne, Müze Ziyaretçilerinde Trakya'nın Zirvesinde

Trakya'nın müze zengini kenti Edirne, hem müze sayısı hem de ziyaretçi sayısı bakımından bölgenin açık ara önde gelen ili oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Edirne'de 2024 yılında müze sayısı 3'ü bakanlığa bağlı, 15'i özel olmak üzere toplam 18'e ulaştı. Kentteki müzeleri geçen yıl boyunca 890 bin kişi ziyaret etti.

Bu rakam Edirne'yi yalnızca Trakya'da değil, Türkiye genelinde de birçok büyük şehri geride bırakan bir konuma taşıdı.

Tekirdağ'da bulunan 2 müzeyi 50 bin kişi ziyaret etti.

Kırklareli'nde ise 1'i bakanlığa bağlı, 2'si özel olmak üzere 3 müze yer aldı. Kentteki müzeler yıl içinde 1423 ziyaretçi ağırladı.