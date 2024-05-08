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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Halk Konseri

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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından düzenlenen halk konserinde Edirne, Balkan ve Rumeli türkü ve şarkıları seslendirilecek. Konserde ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler ve oyun havaları da yer alacak.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca halk konseri verilecek.

Edirne Yerel Tarih Grubu tarafından düzenlenen konser kapsamında sanatçılar Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında yarın saat 20.30'da sahne alacak.

Edirne, Balkan, Rumeli türkü ve şarkılarının seslendirileceği konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler ve oyun havalarından oluşan eserler de icra edilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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