Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 10 Kasım'da konser verecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 10 Kasım'da konser verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk'ün vefatının 88. yılında konser verecek. Konser, 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de topluluğun konser salonunda "Atatürk'ün İzinde, Ezgilerin Dilinde" temasıyla yapılacak.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla konser verecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren topluluk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında konser düzenleyecek.
Konser, 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda
"Atatürk'ün İzinde, Ezgilerin Dilinde" temasıyla gerçekleştirilecek.
Konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk üstlenecek.
Kaynak: AA