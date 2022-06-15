Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan melodiler" konseri düzenlenecek - Haberler

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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan melodiler" konseri düzenlenecek

AA - Emel Sampri - Kültür Sanat
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca 'Unutulmayan melodiler' konseri düzenlenecek

Edirne'de "Unutulmayan melodiler 45'likler" konseri düzenlenecekKültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek konser, 16 Haziran Perşembe günü saat 20.30 da gerçekleştirilecek.

Edirne'de "Unutulmayan melodiler 45'likler" konseri düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek konser, 16 Haziran Perşembe günü saat 20.30 da gerçekleştirilecek.

Topluluk bahçesinde verilecek konserin sanat yönetmenliği Yıldırım Öztürk yapacak.

Konser biletleri "sanat cepte", "biletinial.com" uygulamaları ya da topluluk gişesinden alınabilecek.

AA / Emel Sampri - Kültür Sanat

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