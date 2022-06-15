Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan melodiler" konseri düzenlenecek Edirne'de "Unutulmayan melodiler 45'likler" konseri düzenlenecekKültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek konser, 16 Haziran Perşembe günü saat 20.30 da gerçekleştirilecek. Edirne'de "Unutulmayan melodiler 45'likler" konseri düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek konser, 16 Haziran Perşembe günü saat 20.30 da gerçekleştirilecek. Topluluk bahçesinde verilecek konserin sanat yönetmenliği Yıldırım Öztürk yapacak. Konser biletleri "sanat cepte", "biletinial.com" uygulamaları ya da topluluk gişesinden alınabilecek. AA / Emel Sampri - Kültür Sanat Rumeli Edirne Kültür Sanat Haberler

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