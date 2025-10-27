Edirne Devlet Tiyatrosu’nda 'Aşk Listesi' Oyunu Sahnelenecek
'Aşk Listesi' adlı oyun, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından Edirne'deki Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda sahne alacak. Oyun, yalnız yaşayan Bill'in aşk listesini doldurma çabasını ve Justine ile yaşadığı süreci anlatıyor. 4-6 Kasım tarihlerinde sahnelenecek olan oyun, 1 saat 35 dakika sürecek.
Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, "Aşk Listesi" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.
Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek oyun, uzun zamandır yalnız yaşayan Bill'in, arkadaşının hediye ettiği aşk listesini doldurması ve ardından tanıştığı Justine ile arasında geçen süreci anlatıyor.
Norm Foster'in kaleme aldığı, 2 perdeden oluşan oyun, 1 saat 35 dakika sürüyor.
Sinan Pekinton'un yönettiği "Aşk Listesi" oyunu, 4-5 ve 6 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de sahnelenecek.
Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat